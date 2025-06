ONU completa 80 anos em meio a críticas e crise financeira

"Este é um momento particularmente difícil", reconhece ele, com muitos países "frustrados" com a falta de ação do Conselho de Segurança, paralisado em questões importantes como Gaza e Ucrânia pelo poder de veto de seus cinco membros permanentes.

Para o pesquisador Romuald Sciora, do Instituto Francês de Relações Internacionais e Estratégicas (IRIS), essa crise de credibilidade só pode levar ao fim de uma organização que já é um "anão" político no cenário internacional.

"Não tenho certeza se a ONU desaparecerá, mesmo quando chegar ao seu centenário", afirma. Mas "prevejo um declínio lento e que se tornará uma espécie de fantasma", "como antigas organizações cujos nomes são esquecidos".

Embora a organização precise de reformas, os especialistas não acreditam que seja a única responsável e também culpam os Estados-membros, incapazes de chegar a um acordo, em um contexto de crescente rejeição ao multilateralismo.

- "Pior" sem a ONU -

Gissou Nia, do Atlantic Council, lamenta um mundo em que "a lei do mais poderoso prevalece, o que nos afasta cada vez mais dos ideais" que levaram à criação da ONU no final da Segunda Guerra Mundial.