Otan celebra reunião para aumentar gastos militares

Em caso contrário, o presidente americano, que se reunirá na quarta-feira em Haia com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, ameaça reduzir consideravelmente sua presença militar em um continente abalado pela invasão russa ao território da Ucrânia.

Refletindo o sentimento geral entre os líderes europeus, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, deseja que Trump saia satisfeito do encontro.

"O compromisso do presidente americano e da liderança americana com a Otan é total, mas é necessário abordar essa pedra no sapato, que é o fato de que europeus e canadenses não investem o suficiente", disse Rutte nesta terça-feira.

O aumento que se aproxima é significativo, já que em 2024, segundo dados da Aliança, o gasto médio com Defesa entre os membros europeus e o Canadá foi de 2%, o objetivo em vigor até então. Washington investiu 3,2%.

Para preparar o caminho do processo que depende de consensos, orçamentos e aprovações parlamentares, o objetivo de 5%, para o ano de 2035, é composto por duas partes: 3,5% de gasto militar no sentido estrito, mais 1,5% de investimento em áreas como cibersegurança, infraestrutura e proteção de fronteiras, de cunho tanto civil quanto militar.

Uma das grandes dúvidas é a posição da Espanha, país com o menor investimento proporcional no ano passado (1,24% do PIB).