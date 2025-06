Palmeiras arranca empate contra Inter Miami (2-2) e vai enfrentar Botafogo nas oitavas

Nas oitavas o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo num duelo brasileiro no sábado, às 13h (horário de Brasília), na Filadélfia. Já o Inter Miami terá pela frente seu ex-time, o Paris Saint-Germain, em Atlanta, no domingo às 13h.

No outro jogo do grupo A, Porto e Al Ahly empataram em 4 a 4 no estádio MetLife, em East Rutherford, e se despediram do torneio. O time português terminou em terceiro com 2 pontos e a equipe egípcia em quarto, com a mesma pontuação mas um saldo inferior.

- Allende abre o placar -

O Inter começou bem o jogo. Em torno de Sergio Busquets, a equipe tocava pacientemente em busca de seus atacantes.

Messi se mostrava muito ativo, se destacando entre as linhas e combinando jogadas na frente com Suárez e o ponta venezuelano Telasco Segovia.

Os brasileiros, por sua vez, buscavam velocidade em todas as jogadas. Não se detinham no meio-campo, preferindo avançar em velocidade pelas laterais aproveitando a velocidade de seus pontas - o jovem Estêvão e o uruguaio Facundo Torres - e do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez.