PSG vence Seattle e vai às oitavas da Copa de Clubes como líder do grupo

O Paris Saint-Germain se classificou como líder do Grupo A para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, ao derrotar o Seattle Sounders por 2 a 0 nesta segunda-feira (23), em Seattle.

O atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia (35') e o lateral marroquino Achraf Hakimi (66') marcaram os gols da partida no Lumen Field, casa do time americano.

raa/ag/cb