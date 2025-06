Secretário-geral da ONU condena ataque do Irã no Catar (porta-voz)

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou, nesta segunda-feira (23), o ataque do Irã no Catar e reiterou seu pedido às partes para que "ponham fim aos confrontos", dizendo-se "profundamente alarmado" com a nova escalada do conflito no Oriente Médio.

"Desde o início da crise, o secretário-geral condenou repetidamente qualquer escalada militar neste conflito, incluindo o ataque de hoje do Irã no território do Catar", disse Guterres em um comunicado divulgado por seu porta-voz, Stéphane Dujarric, no qual "reitera seu apelo a todas as partes para que ponham fim aos confrontos".

