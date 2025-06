Trump anuncia que Israel e Irã concordaram com 'cessar-fogo total'

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (23) que Irã e Israel estabeleceram "um cessar-fogo total" que significará o "fim oficial" da guerra na qual os Estados Unidos intervieram com o ataque a instalações nucleares iranianas.

Mas, horas depois de seu anúncio, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, assegurou que não existe tal acordo, mas se mostrou aberto a cessar as hostilidades se Israel detiver seus ataques.

Contudo, a capital Teerã vivenciou uma nova série de bombardeios na madrugada desta terça-feira (24, hora local) no norte e no centro da cidade, segundo um jornalista da AFP no local.