UE aprova compra da MotoGP pelo Liberty Media, proprietário da Fórmula 1

O Liberty Media anunciou em abril de 2024 que iria adquirir 86% da Dorna Sports, empresa com sede em Madri que organiza o Mundial de motovelocidade e que está avaliada em 4,2 bilhões de euros (R$ 26,5 bilhões na cotação atual).

O espanhol Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna desde 1998, continuará à frente da MotoGP ao lado de sua equipe de direção, indicou o texto.

"A aprovação por parte da Comissão Europeia marcar o cumprimento da última condição para fechar a aquisição da MotoGP pelo Liberty. Estamos muito felizes em começar oficialmente esta aliança com Carmelo e sua excelente equipe de gestão", disse no comunicado Derek Chang, presidente e CEO do Liberty Media.

