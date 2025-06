Ataque russo deixa 11 mortos na região ucraniana de Dnipropetrovsk

No terreno, as forças russas continuam avançando no leste da Ucrânia diante de um exército ucraniano em dificuldades e com menos efetivos, e multiplicam os bombardeios.

Por volta das 11H10 locais de terça-feira, segundo a polícia nacional ucraniana, "o exército russo atacou as cidades de Dnipro e Samar com mísseis", destruindo especialmente um edifício administrativo na primeira.

"Nove residentes de Dnipro e dois de Samar morreram", informou a polícia.

Mais de 100 pessoas também ficaram feridas, incluindo passageiros de um trem que foi "danificado" pelos ataques, segundo a mesma fonte.

De acordo com a promotoria ucraniana, também foram afetados centros escolares e de saúde.

Zelensky advertiu que o número de vítimas pode aumentar.