Benfica vence, passa em 1º do grupo e coloca Bayern no caminho do Flamengo na Copa de Clubes

Contra todos os prognósticos, o Benfica avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo C, ao vencer o Bayern de Munique por 1 a 0 nesta terça-feira (24), resultado que coloca o time alemão no caminho do Flamengo na próxima fase.

O gol da vitória dos 'Encarnados' foi marcado aos 13 minutos pelo norueguês Andreas Schjelderup, aproveitando cruzamento rasteiro de seu compatriota Fredrik Aursnes.

Um chute de fora da área de Joshua Kimmich poderia ter empatado o jogo para o Bayern no Estádio Bank of America, mas o gol foi anulado por impedimento de Harry Kane, que bloqueou a visão do goleiro do Benfica.