Bordeaux, histórico clube da França, se salva da extinção

A Justiça francesa aprovou nesta terça-feira (24) o plano de continuidade de atividades do Bordeaux, clube histórico do futebol do país, que se salvou da extinção com esta decisão, que encerra seu processo de recuperação judicial.

O clube, seis vezes campeão da França, terá agora que se apresentar à autoridade financeira do futebol do país, que validará ou não sua permanência na quarta divisão na próxima temporada.

No ano passado, o Bordeaux foi rebaixado para a quarta divisão como punição depois que suas contas não foram aprovadas. A equipe terminou a temporada sem conseguir o acesso à National 1 (3ª divisão).