Brics pede para 'romper ciclo de violência' no Oriente Médio

Os Brics pediram nesta terça-feira (24) com urgência para se "romper o ciclo de violência" no Oriente Médio, após os ataques recentes contra o Irã, segundo um comunicado conjunto divulgado pelo governo do Brasil, que preside atualmente o grupo de países emergentes.

O bloco, que inclui o Irã, expressou preocupação com qualquer ataque a instalações nucleares pacíficas e pediu o estabelecimento de "uma zona livre de armas nucleares e outras armas de destruição em massa" na região.

