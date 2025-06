Cacau, o novo ouro da economia do Equador

Cobiçados no mundo por uma crise na oferta, os grãos de cacau valem ouro para a economia do Equador: ganham terreno em relação à banana e à mineração nas exportações, e seus produtores são os novos ricos do campo.

Na costa do Pacífico do Equador, a vida mudou para os agricultores que encheram suas terras com árvores deste fruto em forma de espiga e cor granada. O preço do grão atinge recordes no mercado internacional devido às secas e pragas que afetam a Costa do Marfim e Gana, os maiores produtores mundiais.

Para o Equador, é sinônimo de bonança. Antes, o preço do cacau "era bem baixo e a gente só tinha (dinheiro) para manter a fazenda", agora "penso em fazer umas economias, tirar um crédito e comprar mais um lote de terra" para plantar, conta o agricultor Cergio Lema, de 50 anos.