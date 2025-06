Como os bombardeios 'anunciados' do Irã no Catar levaram a uma trégua com Israel

- 'Aguentar o golpe' -

Para Ali Vaez, do grupo de especialistas International Crisis Group, as represálias iranianas "foram proporcionais e anunciadas de tal maneira que não provocaram vítimas americanas, permitindo assim uma saída da crise para ambas as partes".

Segundo a fonte próxima às negociações, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, entrou em contato com os iranianos a pedido de Washington depois dos bombardeios.

Donald Trump informou então ao emir do Catar que Israel aceitaria um cessar fogo. O vice-presidente americano, J.D. Vance, falou por telefone com o primeiro-ministro do Catar e este "persuadiu Teerã a aceitar a proposta durante uma conversa com os iranianos", segundo a mesma fonte.

Ali Vaez considera que "as boas relações entre Irã e Catar explicam porque Teerã optou por bombardear [...] a base de Al Udeid no Catar".

Antes do ataque, alguns observadores levantaram a possibilidade de que o Irã bombardeasse as forças americanas sediadas no Iraque ou em outras partes da região.