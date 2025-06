Costa leste dos EUA registra 2º dia de temperaturas 'extremamente perigosas'

"Este nível de calor pode ser perigoso para qualquer pessoa sem refrigeração adequada e/ou hidratação", alertam as autoridades.

"Foi uma primavera fria e, de repente, boom, aqui está" o calor, conta à AFP Eleanor Burke, de 82 anos, na Estação Central de Manhattan.

"Parte do problema é que não tivemos tempo de nos acostumarmos. Estamos muito preocupados com o que está acontecendo com as mudanças climáticas", afirma.

A equatoriana Lucía Pérez, de 61 anos, que foi passar três semanas de férias em Nova York, entra nas lojas em busca do ar condicionado enquanto bebe uma garrafa de refrigerante.

Em seu país, o calor é seco, mas, em Nova York, é "forte demais" e é difícil se habituar a passar o tempo todo transpirando, lamenta ela à AFP.

Segundo o NWS de Nova York, no Central Park, o pulmão de Manhattan, a temperatura alcançou 35°C na segunda-feira, a maior nesta época desde 1888.