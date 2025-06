Donald Trump chega aos Países Baixos para participar de cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta terça-feira (24) aos Países Baixos para participar de uma cúpula da Otan centrada em um aumento drástico dos gastos militares, constatou um jornalista da AFP.

Após o imponente avião presidencial, Air Force One, ter pousado no aeroporto de Schiphol, Trump dirigiu-se ao palácio Huis ten Bosch, em Haia, onde participará do banquete oferecido pelo rei dos Países Baixos, Willem-Alexander, em homenagem aos líderes da Otan.

