Eliminado, Boca Juniors fica só no empate com Auckland City (1-1)

Para avançar às oitavas de final, o time argentino precisava de uma goleada e o Bayern tinha que vencer o Benfica, de preferência também por um placar elástico. Mas nenhuma das duas coisas aconteceu.

- Jogadores do Auckland comemoram -

O Boca saiu na frente aos 26 minutos com um gol contra do goleiro do Auckland, Nathan Garrow, após uma cabeçada de Lautaro Di Lollo acertar a trave e a bola atingir seu corpo.

Suas esperanças, já muito diminuídas, foram frustradas quando o zagueiro Christian Gray empatou no início do segundo tempo (52') com uma cabeçada num escanteio, após vencer o duelo aéreo contra Rodrigo Battaglia.

Dois minutos depois desse balde de água fria, o árbitro sueco Glenn Nyberg interrompeu a partida devido a um aviso de "tempestade forte" enquanto nuvens escuras se aproximavam do Geodis Park.

A partida foi retomada cinquenta minutos depois, com a eliminação do Boca confirmada, e em campo nada mudou, para a tristeza da grande e fanática torcida do Boca.