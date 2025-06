Família de presidenciável baleado na Colômbia processa Petro por 'intimidação'

Uribe, uma dos maiores nomes da oposição de direita, está hospitalizado após ter sido submetido a pelo menos quatro cirurgias.

Um menor de 15 anos e três adultos estão detidos por sua suposta participação na execução do ataque. As autoridades estão buscando os possíveis autores intelectuais do crime.

Petro criticava o dirigente político de 39 anos constantemente na rede social X por rejeitar no Congresso os projetos de lei promovidos pelo governo.

Dois dias antes do atentado, ele o chamou de "neto de um presidente que ordenou a tortura de 10.000 colombianos", em referência ao ex-presidente Julio César Turbay (1978-1982), criticado em sua época por ordenar uma campanha de perseguição feroz contra membros da guerrilha M-19, à qual Petro pertenceu.

O advogado afirmou que a família considera que Petro gerou um "ambiente que poderia ter levado a este atentado" e assegurou que tem evidências de pelo menos meia centena de publicações desse tipo realizadas pelo presidente no X.

O presidente, por sua vez, afirma que o atentado foi uma tentativa de desestabilizar seu governo e concordou em moderar o tom de seus comentários contra a oposição.