Governo Trump liberará exploração de matas virgens

Em março, a Agência de Proteção Ambiental disse que revogaria dezenas de medidas promulgadas durante o mandato do ex-presidente democrata Joe Biden, incluindo aquelas que reduzem as emissões dos veículos e diminuem drasticamente a quantidade de dióxido de carbono que as usinas de energia a carvão podem emitir.

Para Josh Hicks, diretor de campanhas de conservação da The Wilderness Society, revogar essa norma "é um ataque ao ar e à água que respiramos e bebemos, às abundantes oportunidades recreativas que milhões de pessoas desfrutam a cada ano, aos refúgios para a vida selvagem e aos importantes amortecedores" de incêndios florestais.

