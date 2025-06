Homem é executado na Flórida por morte de mulher nos anos 1990

Esta execução no Mississippi será a primeira no estado desde dezembro de 2022.

Este ano, 24 presos foram executados no país: 19 por injeção letal, duas por execução a tiros e três por hipóxia com nitrogênio, que se realiza bombeando esse gás para dentro de uma máscara até o sufocamento do condenado.

Este método de execução tem sido denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados do país, enquanto em outros três -- Califórnia, Oregon e Pensilvânia -- há uma moratória para essa punição.

© Agence France-Presse