Investigação de incidente em voo da Alaska Airlines aponta falhas da Boeing (autoridades)

Um rascunho do relatório final foi aprovado pelos membros do conselho do NTSB. Em audiência pública para apresentar suas conclusões, funcionários do NTSB disseram acreditar que o problema teve como origem a retirada da porta de saída central esquerda da aeronave por funcionários da Boeing durante um trabalho de manutenção.

A Boeing teve que deixar parados os modelos 737 MAX envolvidos no incidente, e autoridades federais limitaram a fabricação mensal do MAX, o que afetou financeiramente a empresa.

Funcionários do NTSB ressaltaram antes que quatro parafusos que prendiam o painel estavam faltando.

