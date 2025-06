Irã afirma que está tomando medidas para continuar o programa nuclear

Os Estados Unidos atacaram as instalações de enriquecimento de urânio de Fordo, Isfahan e Natanz no domingo (22, sábado no Brasil).

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou os ataques como um "sucesso militar espetacular".

A extensão dos danos é desconhecida. Um assessor do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que seu país ainda possui estoques de urânio enriquecido e que "o jogo não acabou".

Israel anunciou na segunda-feira que havia bombardeado novamente a usina de Fordo, no subterrâneo de uma montanha ao sul de Teerã, para "obstruir as vias de acesso".

