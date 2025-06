Lyon, de John Textor, é rebaixado para 2ª divisão francesa

O Lyon, que pertence ao americano John Textor, dono do Botafogo, foi rebaixado para a segunda divisão francesa (Ligue 2) pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), anunciou a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França.

Durante audiência na tarde desta terça-feira (24), o clube não conseguiu convencer o DNCG, autoridade financeira do futebol do país, a revogar as medidas empostas em novembro, entre elas um rebaixamento administrativo preventivo para a Ligue 2.

Textor, no entanto, expressou confiança antes de comparecer perante a DNCG, após sete meses de esforços para reequilibrar as contas do clube.