Mundo enfrenta situação 'mais complexa' em décadas, diz presidente do WEF

"A China realmente importa", afirmou Brende, que disse esperar que o país represente quase 30% do crescimento mundial este ano.

"A China está orientando sua economia para o comércio digital, para os serviços e também está se abrindo para aumentar o consumo interno, algo que é importante", declarou Brende.

Desde o final do ano passado, o governo chinês adotou medidas agressivas, como reduzir as principais taxas de juros ou acabar com as restrições para a compra de imóveis.

Muitos economistas, no entanto, duvidam que a economia chinesa consiga alcançar 5% de crescimento este ano, a meta oficial do governo.

Em um contexto de guerra comercial que ameaça as exportações, a China busca desenvolver a inteligência artificial como fonte de crescimento futuro.

"No passado, o comércio era o motor do crescimento, mas não se pode excluir que as novas tecnologias, incluindo a IA, possam fazê-lo (...) talvez substituindo o papel importante que o comércio tinha", disse Brende à AFP.