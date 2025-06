O casamento suntuoso de Jeff Bezos causa desconforto em Veneza

A pegada de carbono dos convidados também causa polêmica. O Greenpeace, por exemplo, não para de denunciar as enormes quantidades gastas nesta união enquanto o frágil equilíbrio de Veneza "afunda sob o peso da crise climática".

- "No space for Bezos" -

Lauren Sánchez também foi criticada por ter participado em abril de um voo espacial organizado pela sociedade aeronáutica de Bezos, Blue Origin, depois de afirmar que faria mais para lutar contra o aquecimento global.

Na segunda-feira, um grupo de ativistas exibiu um cartaz gigante na praça San Marco com uma foto do magnata rindo acompanhado da mensagem: "Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, pode pagar mais impostos".

Erigida ao longo dos séculos em ilhotas em uma lagoa, Veneza implementou um bilhete de entrada controverso para os visitantes diários, mas alguns exigem políticas mais ambiciosas para combater a crise habitacional e demográfica na cidade.

Liderando o movimento "No space for Bezos" (Sem espaço para Bezos), Tommaso Cacciari, de 47 anos, denuncia em declarações à AFP "o uso de Veneza como se fosse um salão de baile privado, mais do que uma cidade real com seus habitantes, sua fragilidade e seus problemas".