Os últimos acontecimentos da guerra Irã-Israel

O governo israelense anunciou nesta terça-feira (24) que aceitou a proposta dos Estados Unidos de um "cessar-fogo bilateral" com Teerã, alegando ter alcançado "todos os objetivos" da guerra lançada em 13 de junho para impedir o Irã de obter uma bomba atômica.

Poucas horas antes, o presidente americano, Donald Trump, anunciou a trégua, sem que o Irã aceitasse formalmente a proposta.

Após o anúncio, o Exército israelense relatou ter detectado novos ataques com mísseis iranianos, e o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que seu país "retaliará fortemente as violações do cessar-fogo".