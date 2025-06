Petróleo cai quase 5% após Trump declarar que a China pode continuar comprando petróleo iraniano

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, caiu 4,66%, para US$ 65,32 (R$ 360,61).

Os preços já haviam caído nas últimas horas após o anúncio da trégua entre Irã e Israel e a retaliação do Irã aos Estados Unidos pelos bombardeios a suas instalações nucleares no domingo(22, sábado no Brasil) ter sido considerada proporcional pelo mercado.

"As retaliações do Irã foram mais simbólicas do que reais e não causaram muitos danos", disse à AFP Ole Hvalbye, analista do SEB.

Como resultado, "o risco de fechamento do Estreito de Ormuz [por onde transita quase 20% do petróleo mundial] diminuiu significativamente", disse Jorge León, da Rystad Energy.

lul/ode/pc/mb/jc/dd

© Agence France-Presse