Polícia Civil desmantela esquema de fraude que desviava salários de jogadores de futebol

A Polícia Civil anunciou nesta terça-feira (24) que desmantelou um esquema de fraude bancária que desviava salários de jogadores de futebol através de identidades falsas, em uma operação já prendeu 11 pessoas até o momento.

De acordo com a investigação, os criminosos abriam contas bancárias com documentos falsos em nome de atletas brasileiros e solicitavam a transferência de pagamentos de salários de suas contas reais para as contas fraudulentas.

Entre as identidades usadas estavam as de Gabigol, ex-Flamengo e atual jogador do Cruzeiro, e do argentino Walter Kannemann, do Grêmio, segundo a imprensa.