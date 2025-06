Presidente do Fed reitera que não há pressa para baixar juros nos EUA

"Espero que o Congresso realmente pressione esta pessoa muito estúpida e cabeça dura", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.

Na terça-feira, Powell afirmou que ainda não está claro como as preocupações sobre as políticas comerciais dos Estados Unidos, que aumentaram as tarifas alfandegárias desde que Trump voltou ao poder, poderão afetar os gastos e os investimentos.

"Os aumentos nas taxas deste ano provavelmente elevarão os preços e afetarão a atividade econômica", disse Powell. "Apesar da incerteza elevada, a economia está em uma posição sólida", acrescentou.

Os economistas alertam que as tarifas poderiam fomentar a inflação e erodir o crescimento econômico, embora os efeitos generalizados tenham sido moderados até agora.

Isto se deve em parte a que Trump adiou suas tarifas mais duras.

Powell assinalou que uma "maioria significativa" do comitê de política monetária do Fed ainda considera que será apropriado baixar os juros este ano.