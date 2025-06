Qual prefeito para resistir a Trump? Democratas de Nova York escolhem candidato

"Adoro a juventude, mas ver uma pessoa de 33 anos sem experiência dirigindo a maior cidade do país e uma das maiores do mundo dá bastante medo", declarou à AFP.

Com 8,5 milhões de habitantes, Nova York abriga uma das maiores concentrações de milionários do mundo, mas cerca de um quarto de sua população vive na pobreza, segundo um recente relatório da associação Robin Hood e da Universidade de Columbia.

"Mamdani, com sua política de congelamento de aluguéis, ajudaria muito aqueles que cresceram aqui e não podem mais se permitir viver aqui", disse Andreas, um diretor de operações de 33 anos que votou no sábado no exclusivo bairro de Park Slope, no Brooklyn.

"E acho que um ex-governador que tem escândalos de assédio sexual em sua trajetória não deveria nos representar", afirmou este eleitor que prefere não revelar seu sobrenome.

- Candidato amarrado -

A campanha eleitoral teve como pano de fundo os cortes orçamentários maciços e a repressão contra a imigração pelo governo de Trump.