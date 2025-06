Reino Unido restabelecerá dissuasão nuclear aérea no âmbito da Otan

O Reino Unido participará na dissuasão nuclear aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), além da dissuasão submarina atual, com a compra de 12 aviões F-35 capazes de transportar ogivas nucleares, informou Downing Street nesta terça-feira (24).

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciará na quarta-feira durante a cúpula da Otan em Haia essa compra que constitui, segundo o seu gabinete, "o maior fortalecimento do dispositivo nuclear do Reino Unido em uma geração".

Esses aviões F-35 "dissuadirão as ameaças hostis que pesam sobre o Reino Unido e seus aliados", declarou Starmer, de acordo com o comunicado.