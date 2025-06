Trégua entre Israel e Irã volta a puxar preços do petróleo para baixo

Os preços do petróleo tiveram sua segunda sessão consecutiva de queda nesta terça-feira (24), devido ao cessar-fogo entre Irã e Israel e às declarações do presidente americano, Donald Trump, de que a China poderia continuar se abastecendo com o petróleo iraniano.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em agosto, recuou 6,84%, a 67,14 dólares, e voltou ao seu nível do início de junho.

Seu equivalente no mercado americano, West Texas Intermediate, com vencimento no mesmo mês, recuou 6,04%, para 64,37 dólares.