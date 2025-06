Trump: hábil com cessar-fogo entre Irã e Israel, mas dúvidas persistem

Katulis, que trabalhou no Oriente Médio para o ex-presidente democrata Bill Clinton, acredita que as operações militares táticas da administração Trump, junto com "uma forte dose de comunicação estratégica", criaram confusão sobre o que se tenta alcançar.

- Vitória em casa -

Onde Trump obteve benefícios claros, mas no curto prazo, foi em casa.

Uma campanha militar prolongada dos Estados Unidos "tinha o potencial de realmente fraturar a própria base de apoio do presidente Trump", explica Jonathan Panikoff, especialista do Atlantic Council.

Mas agora "minha suposição é que a maioria de sua base MAGA e outros republicanos permanecerão relativamente unidos", disse.

Os falcões do Partido Republicano de Trump aplaudiram em grande parte os ataques no Irã, que foram criticados pelos democratas. Annelle Sheline, que renunciou ao Departamento de Estado para protestar contra as políticas do ex-presidente democrata Joe Biden e agora está no Quincy Institute for Responsible Statecraft, considera crucial que Trump faça o cessar-fogo ser cumprido.