Trump volta a pedir redução das taxas de juros ao presidente do Fed

Desde seu retorno à Casa Branca, o republicano impôs tarifas de 10% a quase todos os parceiros comerciais de Washington, além de tarifas setoriais às importações americanas de aço, alumínio e veículos.

As tarifas dificultam o trabalho do Fed. Normalmente, os bancos centrais costumam elevar as taxas de juros para conter a inflação, mas as reduzem quando o crescimento desacelera.

Os economistas consideram, no entanto, que a ofensiva tarifária de Trump pode alimentar a inflação e prejudicar o crescimento ao mesmo tempo.

