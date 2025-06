Turista brasileira é encontrada morta após sofrer queda em vulcão na Indonésia

A turista brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que desapareceu após cair na encosta de um vulcão na Indonésia foi encontrada morta, informaram autoridades brasileiras e a agência de resgate indonésia nesta terça-feira (24), após dias de buscas e esforços para socorrê-la.

As tentativas de resgatar Juliana, que desapareceu no sábado no Monte Rinjani, na ilha Lombok, foram atrapalhadas pelo clima desafiador e pelo terreno acidentado, depois que autoridades localizaram seu corpo imóvel com um drone.

"O governo brasileiro comunica, com profundo pesar, a morte da turista brasileira Juliana Marins, que havia caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do Mount Rinjani", informou o ministério das Relações Exteriores brasileiro em um comunicado.