Vacinação infantil está em risco devido a cortes e desigualdade, diz estudo

- 'Tragédia' -

"As vacinas infantis rotineiras estão entre as intervenções de saúde pública mais poderosas e rentáveis disponíveis", aponta Jonathan Mosser, autor principal do estudo e membro do Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde (IHME), com sede nos Estados Unidos.

"Mas as persistentes desigualdades globais, os desafios da pandemia de covid-19 e o crescimento da desinformação e da hesitação em relação às vacinas contribuíram todos para a estagnação do progresso na imunização", disse em comunicado.

Por outro lado, persistem "crescentes quantidades de pessoas deslocadas e desigualdades devido a conflitos armados, instabilidade política, incertezas econômicas e crises climáticas", acrescentou Emily Haeuser, autora principal do estudo, também do IHME.

Os pesquisadores alertaram que esses retrocessos poderiam ameaçar a meta da OMS de imunizar 90% das crianças e adolescentes do mundo até 2030 com as vacinas consideradas essenciais.

A OMS também busca reduzir pela metade o número de crianças que não receberam nenhuma dose de vacina até 2030 em comparação com os níveis de 2019.