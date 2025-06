Alemanha deixará de financiar resgates de migrantes no Mediterrâneo

A Alemanha encerrará seu apoio financeiro às ONGs de resgate civil no Mar Mediterrâneo e em outras áreas, indicaram fontes do Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira (25), em um novo sinal de endurecimento da política migratória do país.

"O governo federal não prevê conceder mais subsídios às ONGs dedicadas ao resgate civil", declararam essas fontes à AFP.

A decisão do Executivo, que assumiu funções no início de maio, marca uma mudança de rumo em relação à política seguida pela coalizão anterior, que defendia essas ajudas.