As missões de John Textor para evitar na última hora o rebaixamento do Lyon

A difícil situação econômica do Lyon, também na mira da Uefa e da Fifa, fragilizou a posição de John Textor, que nesta quarta-feira foi alvo de protestos de torcedores do clube francês, que colocaram faixas pela cidade com frases como "Fora Textor" e "Guerra a Textor".

Todo este processo terá consequências esportivas. O Campeonato Francês começará no fim de semana do dia 15 de agosto, uma semana depois da Ligue 2 (segunda divisão), e o clube ainda não sabe em qual categoria vai jogar, nem com quais jogadores.

A conformação do rebaixamento pode significar até o desaparecimento do Lyon, já que orçamento de 250 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) é um valor exagerada para a Ligue 2.

Esta opção, no entanto, parece remota, considerando que geraria enormes prejuízos para os proprietários americanos, depois de já terem investido dezenas de milhões no projeto.

fjt/epe/pga/ole/mcd/dam/jc

© Agence France-Presse