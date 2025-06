Calor intenso, o protagonista inesperado da Copa do Mundo de Clubes

"Nossa equipe médica cuida dos jogadores. Temos toalhas muito frias, que colocamos em baldes de gelo. Eles também precisam refrescar as pernas e os pés em água fria e com banhos de gelo", explicou o técnico Niko Kovac.

Para o treinador, o calor terá um impacto direto no resultado do torneio: "Não acho que a melhor equipe vencerá, mas sim aquela que estiver melhor adaptada a estas condições".

Até mesmo o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, mais acostumado às altas temperaturas do Rio de Janeiro, alertou que o calor é um "ponto crucial" no torneio.

"O calor será quase que insuportável, então o time que tiver mais a posse vai se desgastar menos, e isso é uma vantagem", declarou antes de enfrentar o Mamelodi Sundowns em Miami nesta quarta-feira (25).

A experiência vivida pelos jogadores da competição parece ser uma antecipação do que as 48 seleções enfrentarão daqui a um ano na Copa do Mundo, organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

- Episódios mais frequentes e intensos -

Um estudo recente publicado pelo International Journal of Biometeorology alertou jogadores e torcedores sobre os riscos da exposição a temperaturas extremas, que estão se tornando "mais frequentes e mais intensas" devido à mudança climática.