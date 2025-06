Com Zohran Mamdani, esquerda em NY dá o tom contra Donald Trump

Além de prometer uma "vida digna" a uma classe média e trabalhadora afetada pelos preços proibitivos da habitação ou das creches em Nova York, o candidato tem propostas como aumentar os impostos dos ricos e críticas à guerra de Israel em Gaza, todas questões que explicam, em parte, sua vitória, segundo Mitchell.

"Mamdani não teria superado, e finalmente minimizado, os demais candidatos que não eram Cuomo nessa corrida se não tivesse sido ativo e um líder no movimento 'Free Gaza'", que é "onde está a energia da esquerda em Nova York e a nível nacional", explica o cientista político.

Em 2023, apresentou um projeto de lei para acabar com a isenção fiscal das organizações beneficentes de Nova York vinculadas aos assentamentos israelenses que violam o direito internacional, que não prosperou. Também expressou seu apoio ao movimento 'Boicote, Desinvestimento e Sanções', que, no ano passado, esteve à frente dos protestos em muitas universidades americanas.

Filho do historiador Mahmood Mamdani, autor da obra "Saviors and Survivors" sobre a guerra em Darfur, no Sudão, e da cineasta indiana-americana Mira Nair, conhecida por "Salaam Bombay", Mamdani recebeu o apoio de políticos como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.

- Trump escandalizado -

Carismático, Mamdani realizou uma campanha de corpo a corpo e nas redes sociais com milhares de voluntários, "profundamente comprometidos e capazes de conversar com fluidez e inteligência com os eleitores", diz Mitchell.