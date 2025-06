Como rochas britadas podem ajudar a combater a mudança climática?

- O que é o ERW? -

A técnica visa acelerar um processo geológico natural chamado intemperismo, que consiste na decomposição das rochas pelo ácido carbônico que se forma quando o dióxido de carbono do ar ou do solo se dissolve na água.

O fenômeno ocorre naturalmente quando a chuva cai sobre as rochas e pode capturar o dióxido de carbono do ar ou do solo como bicarbonato ou calcário.

O ERW acelera o processo usando rochas de intemperismo rápido, como o basalto, que são finamente moídas para aumentar sua área de superfície.

- Funciona? -

Esta é uma tecnologia relativamente nova e há dúvidas sobre a quantidade de carbono que consegue remover.