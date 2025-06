De novo sem Mbappé, Real Madrid enfrenta Salzburg por vaga nas oitavas da Copa de Clubes

"Ele ainda tem um problena que o impedirá de jogar amanhã no nível competitivo de que precisamos", disse o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O atacante francês de 26 anos não conseguiu estrear no torneio, onde os comandados de Xabi Alonso tiveram sua cota de irregularidade: um empate decepcionante em 1 a 1 diante do Al-Hilal e uma vitória por 3 a 1 contra o Pachuca, com um jogador a menos na maior parte do jogo.

Embora liderem o grupo, uma vitória ou um empate são os únicos caminhos garantidos rumo às oitavas de final. Uma derrota os eliminaria do torneio da Fifa se os sauditas de Simone Inzaghi vencerem os já eliminados mexicanos em uma partida que será disputada simultaneamente em Nashville.

- Gonzalo García no ataque -

Ficar de fora deste jogo na casa do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl do futebol americano em 2017 e 2024, é mais uma decepção para Mbappé na reta final de uma temporada que não foi nada tranquila para os 'merengues'.

Sem conquistar nenhum título importante e tendo se despedido de seu técnico mais vencedor, o italiano Carlo Ancelotti, agora no comando da seleção brasileira, a equipe teve no astro francês ? artilheiro da LaLiga com 31 gols e da Europa com 43 ? um de seus poucos pontos altos.