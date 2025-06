Flamengo empata com LAFC (1-1) e aguarda Bayern nas oitavas da Copa de Clubes  gm/ag/aam

Com o primeiro lugar do grupo já garantido, o único objetivo do Flamengo era garantir sua campanha 100% e manter o bom momento antes da partida contra o Bayern de Munique, no domingo, às 17h (horário de Brasília), em Miami.

Embora não tenham conseguido avançar com três vitórias, os jogadores comandados por Filipe Luís têm motivos para estar otimistas, apesar de não terem caprichado na pontaria.

No Estádio Camping World, em Orlando, lotado de torcedores rubro-negros, os cariocas começaram a partida dominando o campo adversário.

Com o uruguaio Arrascaeta no comando, jogaram rápido e encontraram uma boa abertura pela direita, através do ponta Luiz Araújo.

O time americano tentavam com dificuldades conter a velocidade dos brasileiros, mas sofria e não tinha a posse de bola.

Parecia apenas uma questão de tempo para que o Flamengo abrisse o placar, mas a primeira chance clara foi do LAFC. Coisas do futebol...