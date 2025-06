Fluminense empata com Mamelodi (0-0) e vai às oitavas como 2º do grupo na Copa de Clubes

O Fluminense se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como o segundo colocado do Grupo F, atrás do Borussia Dortmund, ao empatar em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns da África do Sul nesta quarta-feira (25), em Miami.

O time carioca terminou a primeira fase com 5 pontos, dois atrás do líder Dortmund e um à frente do Mamelodi, que acabou eliminado.

O time alemão venceu o Ulsan da Coreia do sul por 1 a 0, em jogo simultâneo, disputado em Cincinnati.