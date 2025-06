Fluminense luta contra Mamelodi Sundowns por vaga nas oitavas e liderança do Grupo F

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (24) para lutar por uma vaga nas oitavas de final e a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes fechando a primeira fase contra o aguerrido Mamelodi Sundowns, em Miami às 16h (horário de Brasília).

Avançar como primeiro da chave seria um golpe no Borussia Dortmund, o popular time alemão que começou a competição como favorito do grupo, mas que ainda não garantiu uma vaga nas oitavas de final.

O time aurinegro está em segundo lugar, também com quatro pontos, mas com um saldo de gols inferior, o diferencial entre brasileiros e alemães devido ao empate em 0 a 0 no duelo que travaram na estreia: os europeus estão com +1, enquanto os sul-americanos com +2.