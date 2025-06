França diz que Comissão Europeia quer 'impor' acordo entre Mercosul e UE

Esses países emitiram reservas, mas nem todos indicaram claramente se se absteriam ou votariam contra.

A minoria de bloqueio - pelo menos quatro Estados-membros do Conselho, representando mais de 35% da população da União Europeia - não parece garantida para a ministra, que afirma, há semanas, estar perto disso, embora "não tenha certeza de nada", e multiplicou deslocamentos para bloquear a adoção do tratado comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai).

"Poderíamos fazer uma declaração conjunta (com o ministro italiano) nesta sexta-feira em Roma. A Itália tem as mesmas reservas que nós", afirmou ela nesta quarta-feira, embora o país, peso pesado na votação, não tenha indicado claramente sua decisão.

Um responsável europeu afirmou na terça-feira que "a proposta para uma assinatura e conclusão seria adotada pela Comissão antes do final do mês" de junho.

"Alguns falam do dia 30 de junho, não sabemos. Mas, de qualquer forma, se a Comissão se aventurasse a passar rapidamente e impor, ela nos encontrará (...) em seu caminho", ameaçou Annie Genevard, acrescentando que isso poderia "levar os agricultores de volta às ruas".

"Que sentido teria uma decisão tomada pela Comissão enquanto uma maioria não seria favorável a ela", disse ela ainda.