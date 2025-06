Hungria, Índia e Polônia retornam ao espaço

A Hungria anunciou em 2022 que pagaria 100 milhões de dólares (550 milhões de reais) por seu assento. Índia e Polônia não revelaram quanto desembolsaram por este momento de orgulho nacional e 'soft power'.

De acordo com meios indianos, Nova Delhi gastou mais de 60 milhões de dólares (330 milhões de reais).

- "Conseguimos!" -

"Conseguimos! A Polônia alcançou as estrelas", disse o primeiro-ministro polonês Donald Tusk no X, junto com um vídeo dele acompanhando o lançamento ao vivo em uma tela no Centro de Ciências Copernicus, em Varsóvia.

"Quem sabe quantos futuros astronautas poloneses assistiram ao lançamento do Slawosz comigo. Todos eles estavam muito animados e orgulhosos", disse Tusk em outra mensagem, que incluía uma foto dele sentado com várias crianças no centro científico.

"Mais uma vez, um astronauta húngaro está no espaço - uma fonte de imenso orgulho! Boa sorte para Tibor Kapu", escreveu o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, no Facebook.