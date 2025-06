Irã executa três homens acusados de espionagem para Israel

As execuções aconteceram em Urmia, uma cidade no noroeste perto da fronteira com a Turquia.

Desde o início da guerra entre Irã e Israel em 13 de junho, Teerã acelerou os julgamentos de pessoas suspeitas de colaborar com Israel.

No início da semana, dois homens acusados de serem agentes do Mossad, a agência de inteligência israelense, foram executados.

O Irã é o segundo país que mais executa pessoas, depois da China, segundo organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional.

bur/phs/dbh/arm/mas/dbh/fp

© Agence France-Presse