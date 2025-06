Jeff Bezos está em Veneza para seu casamento, apesar dos protestos

O multimilionário Jeff Bezos, chefe de Amazon, está em Veneza para seu casamento, observou a AFP, nesta quarta-feira (25), um evento que gerou protestos na cidade turística.

Bezos e sua futura esposa Lauren Sanchez foram vistos entrando no luxuoso hotel Aman situado no Grande Canal, onde a noite custa mais de 10.000 euros (64.394 reais).

As festividades começarão na quinta-feira (26) e terminarão no sábado (28) com uma cerimônia em um local secreto por razões de segurança.