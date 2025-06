Juve e Manchester City se enfrentam por liderança do grupo G da Copa de Clubes

Duelo de titãs na Flórida. Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela liderança do Grupo G, após garantirem vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes com duas vitórias cada.

O time italiano lidera graças ao maior número de gols marcados. Depois de golear o Al Ain por 5 a 0 na primeira rodada, venceu facilmente o marroquino Wydad por 4 a 1.

Em um torneio no qual as equipes europeias têm sofrido mais que o esperado, a 'Vecchia Signora' avançou de forma constante antes do seu primeiro grande teste: o City de Pep Guardiola, em Orlando.