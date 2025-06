Mbappé desfalcará Real Madrid novamente na Copa do Mundo de Clubes

Mbappé voltou nesta quarta-feira (25) aos treinos coletivos, mas não entrou na lista de relacionados do Real Madrid, divulgada pouco depois.

O jovem Gonzalo García, que teve boas atuações nos dois primeiros jogos, pode ser o companheiro de ataque de Vinícius Júnior no duelo com o Salzburg, na quinta-feira, na Filadélfia.

Líder do grupo com 4 pontos, o Real Madrid precisa de pelo menos um empate com o time austríaco, que tem a mesma pontuação, para avançar às oitavas de final.

Uma derrota poderia significar a eliminação dos espanhóis, caso o Al-Hilal (2 pontos) vença o Pachuca (0) em jogo que será disputado simultaneamente em Nashville.

